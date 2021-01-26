Сегодня можно есть блюда японской кухни и острые продукты.

Луна влияет на жизнь всех существ на Земле. Человек также подвержен её влиянию. Существует множество лунных гороскопов, которые предсказывают судьбу на месяц или благоприятные дни для стрижки. Питание и ежедневный рацион также рекомендуется планировать по лунному календарю, ведь смена фаз нашего спутника влияет на усвоение продуктов и работу органов пищеварения.

Лунный гороскоп питания 26 января

26 января - растущая Луна в Раке

Сегодня благоприятный день для похудения и диеты, а также кулинарных экспериментов. Плохо усваиваются яблоки, капуста, чеснок и яйца - от этих продуктов стоит отказаться. Не рекомендуется сегодня употреблять алкоголь и кофе.

26 января хорошо воспринимается острая и горячая пища, а также овощи, каши, бобовые, травяные чаи, ячмень. Можно есть блюда китайской и японской кухни - полезными будут лапша, бобы натто, тофу, соевый соус. Для улучшения памяти и улучшения самочувствия рекомендуется пить травяные чаи и употреблять калину в любом виде. Худеющим людям нельзя переедать и есть хлеб.

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Автор: Екатерина Пулатова