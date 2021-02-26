Главный продукт этого дня - ягоды в любом виде.

Луна не только определяет погоду на Земле, но и влияет на жизнь и здоровье каждого из нас. Многие люди замечают, что в зависимости от фазы Луны можно легко набрать лишний вес или похудеть, а некоторые обычные продукты хуже усваиваются в определенные дни лунного цикла.

Лунный гороскоп питания 26 февраля

26 февраля - растущая Луна в знаке Льва

Сегодня благоприятный день для диеты и похудения. Тренировки и сбрасывание веса пройдут эффективно. Переедать сегодня запрещено - любой избыток приведет к набору веса. Пища должна быть полноценной и разнообразной.

Главный продукт сегодняшнего дня - ягоды в любом виде. Можно есть джем, варенье, компот, кисель и выпечку с ягодами. Также можно есть каши, крупы, бульоны, нежирное мясо, оливковое масло, орехи. Рекомендуется отказаться от картофеля, капусты и яиц.

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Автор: Екатерина Пулатова