Сегодня не рекомендуется есть полуфабрикаты.

Нашими предками издревле замечено влияние Луны на земную погоду, поведение животных и здоровье людей. Смена фаз Луны влияет на состояние наших волос, самочувствие и работу органов пищеварения. Лунный гороскоп питания подскажет вам, как стоит питаться сегодня и какие продукты стоит исключить из рациона сегодня.

Лунный гороскоп питания 25 января

25 января - растущая Луна в Близнецах

Сегодня рекомендуется есть только свежеприготовленную пищу. Не стоит употреблять вчерашнюю еду, готовить полуфабрикаты и консервацию. Рекомендуется ограничить сладкое. Можно есть соленую пищу, жирное мясо, домашние молочные продукты.

Главный продукт сегодняшнего дня - миндаль. Особенно полезен он после сухой жарки. Рекомендуется придерживаться интуитивного питания - есть то, чего хочется в этот момент, даже если обычно вы это не едите. Не стоит сегодня переедать - любой избыток может превратиться в лишний вес. Сегодня благоприятный день для похудения. Внимательными к своему самочувствию должны быть люди с болезнями почек и поджелудочной железы - это органы сегодня уязвимы.

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Автор: Екатерина Пулатова