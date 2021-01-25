Нашими предками издревле замечено влияние Луны на земную погоду, поведение животных и здоровье людей. Смена фаз Луны влияет на состояние наших волос, самочувствие и работу органов пищеварения. Лунный гороскоп питания подскажет вам, как стоит питаться сегодня и какие продукты стоит исключить из рациона сегодня.
Лунный гороскоп питания 25 января
25 января - растущая Луна в Близнецах
Сегодня рекомендуется есть только свежеприготовленную пищу. Не стоит употреблять вчерашнюю еду, готовить полуфабрикаты и консервацию. Рекомендуется ограничить сладкое. Можно есть соленую пищу, жирное мясо, домашние молочные продукты.
Главный продукт сегодняшнего дня - миндаль. Особенно полезен он после сухой жарки. Рекомендуется придерживаться интуитивного питания - есть то, чего хочется в этот момент, даже если обычно вы это не едите. Не стоит сегодня переедать - любой избыток может превратиться в лишний вес. Сегодня благоприятный день для похудения. Внимательными к своему самочувствию должны быть люди с болезнями почек и поджелудочной железы - это органы сегодня уязвимы.
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