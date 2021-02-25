Сегодня хорошо усваивается горячая пища и каши.

Лунный календарь питания дает рекомендации по питанию и составлению рациона на каждый день. В некоторые дни лунного цикла определенные продукты усваиваются лучше или хуже, чем обычно. Также в разные фазы Луны меняется работа органов пищеварения и склонность к набору веса.

Лунный гороскоп питания 25 февраля

25 февраля - растущая Луна в знаке Льва

Сегодня не рекомендуется переедать, поскольку можно легко набрать лишний вес. Важно бережно относиться к своему организму и не заставлять себя есть то, чего не хочется. Не рекомендуется есть яблоки, капусту, чеснок, яйца и длинные овощи. Также не стоит пить кофе, алкоголь и энергетические напитки.

Главный продукт этого дня - калина в любом виде. Также полезно есть любые свежие или замороженные ягоды, домашнее варенье, красный перец, крапива, итальянские специи. Хорошо усваиваются острые, горячие блюда, постная еда, каши и крупы, травяные чаи и овощные соки. Можно есть горох, бобовые и орехи.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова