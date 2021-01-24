Сегодня хорошо усваиваются морские продукты.

Смена фаз Луны влияет не только на погоду на Земле, но и на здоровье людей. Лунный гороскоп питания и диеты подскажет вам, как составить свой рацион на сегодня и от каких продуктов стоит отказаться. Луна также определяет, насколько подходящим для похудения будет сегодняшний день.

Лунный гороскоп питания 24 января

Сегодня хорошо усваиваются любые продукты из моря - морская капуста, мидии, кальмары, креветки, морская рыба. Рекомендуется добавлять в блюда морскую соль. Это благоприятный день для любых кулинарных экспериментов, готовки новых блюд и изменения рациона.

24 января - благоприятный день для похудения. Легко усваиваются каши, изделия из цельных круп. Полезным будет черный и ржаной хлеб, особенно домашний. Не допускаются переедания, так как любой избыток может привести к набору веса.

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Автор: Екатерина Пулатова