Наши предки давно заметили, что во время разных фаз Луны меняется работа человеческого организма. Некоторые продукты начинают усваиваться гораздо лучше, а другие плохо воспринимаются организмом. Чтобы питание всегда приносило вам лишь пользу, составляйте свой дневной рацион в соответствии с лунным календарем.
Лунный гороскоп питания 24 февраля
24 февраля - растущая Луна в знаке Льва
Сегодня благоприятный день для похудения и диеты, очищения организма, накопления энергии. Пища должна быть питательной и полноценной. Допускаются только свежеприготовленные блюда - никакой вчерашней еды и полуфабрикатов. Нельзя переедать, иначе можно легко набрать лишний вес.
Очень хорошо усваивается миндаль, особенно жаренный. Также можно есть мед, молочные продукты, сыры, соленую еду и цитрусы. Желательно отказаться от горького и сладкого, конфет, шоколада.
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