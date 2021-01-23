Сегодня рекомендуется больше пить и отказаться от алкоголя.

Известно, что Луна оказывает влияние на все живые организмы на Земле, в том числе и на здоровье человека. Земной спутник определяет нашу судьбу, влияет на самочувствие и работу внутренних органов. В некоторые дни лунного цикла хорошо усваиваются одни продукты, и плохо перетравливаются другие. Чтобы питание сегодня принесло вам только пользу – сверьтесь с лунным гороскопом питания и диеты.

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Сегодня желательно как можно больше пить. Жидкость можно употреблять в любом виде - вода, минералка, свежевыжатые соки, компоты, чай. Рекомендуется полностью исключить алкоголь и никотин.

Хорошо усваиваются орехи, семечки, растительные масла. Сегодня лучше воздержаться от жирных видов мяса, любой рыбы и яиц. Полезными будут молочные жиры в твороге, сметане и кефире, а также такие продукты как авокадо и оливки.

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Автор: Екатерина Пулатова