Сегодня можно есть морские продукты.

Лунный гороскоп питания подскажет вам, какой рацион следует составить на сегодня и от каких продуктов лучше отказаться. Рекомендации гороскопа основаны на фазах лунного цикла, поскольку усвояемость продуктов зависит от нашего спутника.

Лунный гороскоп питания 23 февраля

23 февраля - растущая Луна в знаке Рака

Питание сегодня должно быть полноценным и разнообразным. Голодать не стоит, однако и переедания также запрещены. Сегодня рекомендуется употреблять больше морских продуктов: водорослей, мидий, креветок и кальмаров, морской рыбы и морской соли.

Также можно есть хлеб, особенно домашней выпечки. Хорошо усваиваются крупы, каши на молоке. Незаменимыми остаются овощи и фрукты. Из продуктов животного происхождения разрешены вареные яйца, курица и телятина, а также паштет.

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Автор: Екатерина Пулатова