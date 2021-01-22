Сегодня не рекомендуется есть соленые продукты.

Луна – это не просто спутник Земли, но также мудрый предсказатель. Наши предки обращались к спутнику, чтобы узнать свою судьбу и ближайшее будущее. Существует множество гороскопов, основанных на смене фаз Луны. Один из них – лунный гороскоп питания, который поможет вам составить рацион на сегодняшний день.

Лунный календарь питания 22 января

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Сегодня неблагоприятный день для употребления соленой еды. Рекомендуется исключить из рациона любые продукты с высоким содержанием соли, а также колбасы, плавленный сыр и сулугуни, сала. Также стоит отказаться от бобовых продуктов, гороха.

Лучшими продуктами сегодня будут овощи и фрукты в любом виде, грибы, легкие бульоны и супы. Не стоит переедать сегодня - лучше выйти из-за стола слегка голодным. Хорошо усваивается гречка, соки, салаты, молочные продукты.

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Автор: Екатерина Пулатова