Луна - это мудрый предсказатель, который знает нашу судьбу и дает советы людям. По фазам Луны можно определить, какие дни будут удачными для урожая, когда делать стрижку и какие блюда не стоит употреблять сегодня. В разные дни лунного календаря по-разному усваиваются разные продукты питания.
Лунный гороскоп питания 22 февраля
22 февраля - растущая Луна в знаке Рака
Сегодня еда должна быть питательной, разнообразной и свежей. Нельзя переедать и употреблять тяжелую, калорийную и жирную пищу. Также нужно исключить мучное, особенно булочки.
Еда сегодня должна быть легкой и вегетарианской. Можно устроить соковую терапию. Рекомендуется как можно больше пить. Хорошо усваиваются травяные чаи, орехи, семечки, растительные масла. Рекомендуется уменьшить употребление яиц, мяса, рыбы и грубой пищи и полностью исключить алкоголь.
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