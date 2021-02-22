Сегодня нужно пить больше жидкости.

Луна - это мудрый предсказатель, который знает нашу судьбу и дает советы людям. По фазам Луны можно определить, какие дни будут удачными для урожая, когда делать стрижку и какие блюда не стоит употреблять сегодня. В разные дни лунного календаря по-разному усваиваются разные продукты питания.

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Сегодня еда должна быть питательной, разнообразной и свежей. Нельзя переедать и употреблять тяжелую, калорийную и жирную пищу. Также нужно исключить мучное, особенно булочки.

Еда сегодня должна быть легкой и вегетарианской. Можно устроить соковую терапию. Рекомендуется как можно больше пить. Хорошо усваиваются травяные чаи, орехи, семечки, растительные масла. Рекомендуется уменьшить употребление яиц, мяса, рыбы и грубой пищи и полностью исключить алкоголь.

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Автор: Екатерина Пулатова