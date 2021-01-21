Сегодня не рекомендуется недоедать.

Человечество давно заметило особое влияние Луны на природу и живые организмы. Смена фаз Луны влияет на наше самочувствие и работу внутренних органов. Усвоение продуктов питания также зависит от положения нашего спутника. Чтобы составить полезный рацион питания на сегодня, сверьтесь с лунным календарем диеты на 21 января.

Лунный гороскоп питания 21 января

21 января - растущая Луна в знаке Тельца

Сегодня неблагоприятный день для похудения - ваши усилия в этом направлении вряд ли окупятся. Сегодня категорически не рекомендуется недоедать, устраивать разгрузочный день или голодать - это принесет большой вред организму.

Рекомендуется сегодня употреблять свежие или приготовленные на пару овощи, свежевыжатые соки, травяные соки. Не стоит употреблять алкоголь. Сегодня благоприятный день для застолий и семейных встреч. Плохо усваивается соленая рыба и маринованные грибы.

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Автор: Екатерина Пулатова