Сегодня рекомендуется есть больше овощей и зелени.

Луна влияет не только на погоду Земли, но и судьбу человека, его здоровье и самочувствие. Работа органов пищеварения и усвоение продуктов также зависят от фазы Луны. Многие люди замечают, что блюда, которые обычно перевариваются хорошо, в другие дни приводят к тяжести в желудке. Чтобы ваш рацион был полезным, составляйте его по лунному календарю питания.

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Сегодня подходящий день для диеты и похудения. Ваши усилия в этом направлении обязательно окупятся. Переедать в этот день нельзя, иначе можно набрать лишний вес и чувствовать тяжесть в желудке. А вот голодание будет полезно.

Если вам предстоят тяжелые физические нагрузки, то можно есть сытную пищу. В остальных случаях лучше питаться легкими блюдами. Разрешены блюда из фруктов и овощей, гречки, салаты, молочные продукты. Хорошо усваиваются мягкие сыры - брынза и фета. Также можно есть свежую зелень, рукколу, шпинат, базилик. Стоит ограничить бобовые и хлеб.

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Автор: Екатерина Пулатова