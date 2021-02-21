Луна влияет не только на погоду Земли, но и судьбу человека, его здоровье и самочувствие. Работа органов пищеварения и усвоение продуктов также зависят от фазы Луны. Многие люди замечают, что блюда, которые обычно перевариваются хорошо, в другие дни приводят к тяжести в желудке. Чтобы ваш рацион был полезным, составляйте его по лунному календарю питания.
Лунный гороскоп питания 21 февраля
21 февраля - растущая Луна в Близнецах
Сегодня подходящий день для диеты и похудения. Ваши усилия в этом направлении обязательно окупятся. Переедать в этот день нельзя, иначе можно набрать лишний вес и чувствовать тяжесть в желудке. А вот голодание будет полезно.
Если вам предстоят тяжелые физические нагрузки, то можно есть сытную пищу. В остальных случаях лучше питаться легкими блюдами. Разрешены блюда из фруктов и овощей, гречки, салаты, молочные продукты. Хорошо усваиваются мягкие сыры - брынза и фета. Также можно есть свежую зелень, рукколу, шпинат, базилик. Стоит ограничить бобовые и хлеб.
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