Смена фаз Луны оказывает большое влияние на погоду и на всё живое на Земле. Наш организм также подвержен лунному влиянию. В разные дни цикла меняется структура волос, качество сна и работа органов пищеварения. В некоторые дни лунного цикла хорошо усваиваются одни продукты, а от других лучше отказаться. Гороскоп питания по лунному календарю подскажет, как лучше всего питаться сегодня, чтобы не набрать лишний вес.
Лунный календарь питания 20 января
20 января - растущая Луна в Овне
Сегодня подходящий день для голодания и разгрузочных дней. Пища должна быть простой и легкой. Переедание в этот день опасно расстройством пищеварения и набором лишнего веса. Рекомендуется исключить калорийные и жирные блюда, а также специи, пирожные, ненатуральные напитки. В этот день лучше отказаться от грибов, мяса и длинных овощей.
20 января хорошо усваиваются каши и крупы, особенно перловая и ячневая. Также рекомендуется есть рыбу, фрукты и небольшие овощи, пить компоты, узвар, травяной чай. Полезными также будут вареные яйца, овощные супы, йогурт.
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