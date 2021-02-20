Этот день связан с семейными традициями.

Лунный календарь питания - это гороскоп, который дает рекомендации по питанию и составлению рациона. В зависимости от фазы Луны организм работает по-разному, а продукты усваиваются лучше или хуже. Чтобы питание приносило только пользу, сверьтесь с гороскопом диеты по фазе спутника.

Лунный гороскоп питания 20 февраля

20 февраля - растущая Луна в знаке Близнецов

Сегодня благоприятный день для диеты и похудения. Переедать в этот день не стоит - можно легко набрать лишний вес. 20 февраля можно придерживаться интуитивного питания - ешьте то, к чему вас больше всего тянет, даже если обычно вы такое не едите.

Этот день имеет сильную семейную энергетику. Употреблять пищу следует в хорошем настроении в кругу семьи - тогда любая еда пойдет на пользу. Хорошо усваиваются каши, крупы, травяные чаи и домашние соки. Можно выпить немного вина. Желательно сегодня больше пить. От бобовых и капусты сегодня лучше отказаться.

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Автор: Екатерина Пулатова