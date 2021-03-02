Луна издавна была для людей советчиком и наставником. По фазе Луны определяли судьбу человека и ближайшее будущее. Работа организма также зависит от лунного цикла. В некоторые дни определенные продукты усваиваются хуже или лучше, чем обычно.
Лунный гороскоп питания 2 марта
2 марта - убывающая Луна в знаке Весов
Это энергетически трудный день, когда организм очень восприимчив к избытку еды. Сегодня организм склонен к полноте, высок риск появления болей в желудке. Пища должна быть легкой и простой, из небольшого количества ингредиентов.
В этот день хорошо усваивает рис, горох, гранат, капуста и картошка, свекла, лук, репа. Рекомендуется отказаться от моркови, кабачков, жирного мяса, сыров. Можно пить больше воды и сока. С осторожностью нужно есть молочные продукты - может быть негативная реакция.
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