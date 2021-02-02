Луна - это не только мудрый провидец будущего, но и хороший советчик. Существует множество лунный календарей, которые помогают людям в разных сферах жизни. По смене фаз нашего спутника определяют благоприятные дни для стрижки, план посадки растений и даже ежедневный рацион. Лунный календарь питания подскажет вам, какие продукты будут полезны сегодня, а какие лучше исключить.
Лунный календарь питания 2 февраля
2 февраля - убывающая Луна в знаке Весов
Убывающая Луна - это период очищения организма, выведения всего ненужного и расходования энергии. В это время можно есть больше, чем в другие фазы, без вреда для фигуры. Этот день средне подходит для диеты и похудения. Вам вряд ли удастся набрать вес или сбросить лишнее.
Сегодня можно есть натуральные продукты с полезными жирами - орехи, авокадо, молочные продукты высокой жирности, говядину и морскую рыбу. Очень полезно сегодня употреблять продукты красного цвета: гранат, свеклу, помидоры, красные ягоды, соки красного цвета, красную морковь. Не рекомендуется переедать сладкое и добавлять много сахара в еду, а также стоит отказаться от печени и желудочков.
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