Сегодня благоприятный день для употребления злаков и рыбы.

Луна оказывает значительное влияние на земную погоду и всё живое на планете. Фазы Луны определяют работу всего человеческого организма, в том числе и пищеварительной системы. В некоторые дни лунного цикла хорошо усваиваются определенные продукты, а от некоторых лучше отказаться. Сверьтесь с лунным календарем питания на 19 января, чтобы составить дневной рацион или план похудения.

Лунный гороскоп питания 19 января

19 января - растущая Луна в знаке Овна

Сегодня благоприятный день для похудения и диеты - любые усилия будут оправданы. 19 января - хороший день для вегетарианского рациона. Сегодня прекрасно усваиваются овощи в любом виде, а также злаки, легкая пища. Хорошо воспринимаются организмом цельнозерновая выпечка, крупы, черный хлеб.

Для не вегетарианцев подойдет рыба и морепродукты. От мяса сегодня лучше отказаться. Рекомендуется следить за качеством еды и сроком годности - сегодня существует риск пищевого отравления. 19 января не рекомендуется употреблять алкоголь и сигареты в любом количестве.

Питание в растущую Луну должно быть разнообразным и питательным. Не допускаются переедания, так как любой избыток может привести к набору веса.

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Автор: Екатерина Пулатова