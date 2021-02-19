Луна оказывает большое влияние на человека, его жизнь и самочувствие. В определенные дни лунного цикла хорошо усваиваются некоторые продукты питания, а другие могут навредить организму. Лунный календарь диеты подскажет вам, какая еда будет полезна для организма в этот день.
Лунный гороскоп питания 19 февраля
19 февраля - растущая Луна в знаке Тельца
Сегодня благоприятный день для похудения и диеты. Рекомендуется есть легкую и простую еду, полноценные и питательные блюда. Переедать сегодня очень опасно, иначе можно набрать лишний вес и получить проблемы с желудком.
В этот день можно провести однодневное голодание и очищение организма. Рекомендуется есть овощные блюда, легкие супы, салаты, каши, рыбу, нежирное мясо. Не употребляйте ненатуральные продукты, сладкие газированные напитки, пирожные и копчености.
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