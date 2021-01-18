Сегодня хороший день для употребления винограда и вина.

Нашими предками издавна замечено влияние Луны на погоду и живые организмы. Фазы Луны влияют на самочувствие человека и его пищеварение. В разные дни лунного цикла по-разному усваиваются продукты питания. Наш спутник определяет, каким должен быть сегодняшний рацион и насколько удачным будет похудение.

Лунный гороскоп питания на 18 января

18 января - растущая Луна в Овне

Растущая Луна - это период активного пищеварения, когда наш организм нуждается в питательной и разнообразной еде. Переедать сегодня не стоит, иначе весь избыток превратится в лишние килограммы. Но и голодать сегодня нельзя.

Сегодня благоприятный день для похудения, лечебной диеты, приема травяных и зеленых чаев. А вот от черного чая лучше отказаться. 18 января неблагоприятный день для употребления куриного мяса и яиц - их лучше исключить из дневного рациона.

Хорошо усваиваются в этот день тропические фрукты и плоды фруктовых деревьев. Рекомендуется употреблять яблоки, финики, абрикосы, вишни, цитрусы. Полезными также будет виноград и небольшое количество виноградного вина.

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Автор: Екатерина Пулатова