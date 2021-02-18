Лунный гороскоп питания и диеты подскажет вам, как составить свой рацион по фазе Луны. В разные дни лунного цикла хорошо усваиваются одни продукты, а от других рекомендуется отказаться. Чтобы питание приносило вам только пользу, нужно составить свой рацион по лунному календарю.
Лунный гороскоп питания 18 февраля
18 февраля - растущая Луна в знаке Тельца
Сегодня хороший день для разгрузки, диеты, однодневного голодания. Можно соблюдать вегетарианскую диету, а также заняться похудением. Не рекомендуется есть жирную, тяжелую пищу, переедать. Стоит уменьшить в блюдах количество соли и специй, поскольку почки в этот день уязвимы.
Для не вегетарианцев подойдет рыба, злаки, яйца и легкая пища. Плохо усваивается соленая рыба, копчености, сало, ветчина. Противопоказаны алкоголь и никотин.
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