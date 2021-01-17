Сегодня нужно сократить количество молочных продуктов в рационе.

Нашими предками издревле замечено, что спутник Земли Луна оказывает сильное влияние на земную погоду и все живые организмы. Здоровье и самочувствие человека также сильно зависит от фазы Луны. В некоторые дни лучше усваивается мясная и молочная пища, а в другие организм отторгает всё, кроме овощей. Если вы планируете похудение или интересуетесь здоровым питанием, перед составлением своего рациона на день нужно сверяться с лунным гороскопом диеты.

Лунный гороскоп питания 17 января

17 января - растущая Луна в Рыбах

Во время растущей Луны питание должно быть сбалансированным и разнообразным, содержать больше микроэлементов и витаминов. Переедание в эти дни не допускается, поскольку любой избыток может привести к набору веса. Однако и голодать также не стоит.

Сегодня очень уязвимыми являются почки. Людям с почечными заболеваниями нужно внимательно следить за своим питанием и строго придерживаться диеты. 17 января - неблагоприятный день для употребления кисломолочных продуктов и дрожжей. Рекомендуется исключить из рациона сметану, творог, молоко, пиво, изделия из дрожжевого теста и хлеб на дрожжах. Не стоит также пить газированные сладкие напитки. Можно пить чай, кофе, фруктовые и ягодные компоты.

Склонным к полноте людям сегодня не стоит употреблять мучное и белый хлеб. Для остальных людей выпечка, булочки и мучные изделия разрешаются, если приготовлены без дрожжей. Такие продукты сегодня хорошо усваиваются.

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Автор: Екатерина Пулатова