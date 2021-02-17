Издавна замечено, что наш организм по-разному реагирует на продукты питания в разные дни лунного цикла. Чтобы питание приносило вам максимальную пользу, составляйте рацион по лунному календарю. Такой гороскоп подскажет вам, какие блюда хорошо усваиваются сегодня, а какие лучше исключить.
Лунный гороскоп питания 17 февраля
17 февраля - растущая Луна в знаке Тельца
В период растущей Луны питание должно быть разнообразным и полезным. Не стоит сегодня переедать, поскольку можно легко набрать лишний вес. День благоприятный для диеты и похудения, но голодать не нужно.
Сегодня рекомендуется отказаться от жирного мяса, соленой еды и копченостей, соленой рыбы. Очень плохо усваивается мясо курицы и петуха, куриные яйца. Можно есть фрукты и овощи, особенно полезны будут огурцы, картофель и перец. Разрешает пить зеленый и травяной чай, красное вино. От черного чая лучше отказаться.
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