Сегодня хорошо усваиваются молочные продукты и фрукты.

Наш естественный спутник оказывает большое влияние на погоду Земли, растения и животных. Человек также подвержен лунному влиянию. От фазы Луны зависят наши биоритмы и процессы пищеварения. Издавна замечено, что в разные фазы Луны еда усваивается по-разному. Планируя рацион на день и похудение, нужно сверяться с лунным календарем питания на сегодня.

Лунная диета 16 января

16 января - растущая Луна в Рыбах

Сегодня рекомендуется есть животную пищу, орехи, квашеную капусту, мучное, зерна, семена, грубую пищу. Очень хорошо усваиваются молочные продукты: творог, йогурт, кефир, сметана. Сегодня благоприятный день для интуитивного питания - ешьте то, чего вам больше всего хочется, не голодайте и не вините себя за съеденное. Алкоголь 16 января противопоказан в любых дозах.

Склонным к полноте людям стоит отказаться от мучного, но можно есть цельнозерновой хлеб. Остальным людям можно есть пироги, булочки или печенье - они хорошо усваиваются.

Во время растущей Луны нужно бережно относиться к своему организму, полноценно и разнообразно питаться, пить больше воды. Сегодня благоприятный день для похудения и разгрузочного дня.

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Автор: Екатерина Пулатова