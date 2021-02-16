Сегодня нужно беречь почки.

Луна - это мудрый провидец, который дает нам советы и предсказывает будущее. Давно замечено, что в разные дни лунного цикла отличается работа организмов и органов питания. Луна влияет на усвояемость продуктов и их влияние на организм, поэтому перед составлением рациона на день следует свериться с лунным календарем диеты.

Лунный гороскоп питания 16 февраля

16 февраля - растущая Луна в знаке Овна

Этот день лунного цикла является энергетически сложным и призывает к правильному полноценному питанию. Рекомендуется есть свежие блюда без специй и жира. Хорошо усваиваются молочные продукты (кроме молока), нежирное мясо, яйца.

В этот день нужно беречь почки, поскольку они сегодня очень уязвимы. Не стоит есть соленую еду и пить много жидкости - воды, молока, пива, газировки. Людям с болезнями почек важно соблюдать строгий режим питания. В целом 16 февраля нужно отказаться от диеты и очистительных процедур.

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Автор: Екатерина Пулатова