Сегодня рекомендуется употреблять цельнозерновой хлеб.

Луна имеет большое влияние на нашу планету и здоровья человека - это давно замечено нашими предками. Существует много лунных гороскопов, которые определяют благоприятные дни для стрижки, работы в саду или покупок. Наш спутник также влияет на усвоение разных продуктов и работу органов пищеварения. Планировать похудение или дневной рацион нужно с учетом фаз Луны и лунной диеты на сегодняшний день.

Лунный гороскоп питания на 15 января

15 января - растущая Луна в Водолее

15 января не рекомендуется переедать и часто перекусывать, иначе всё съеденное может превратиться в лишний вес. Сегодня лучше оставить еду на тарелке, чем съесть слишком много. Питание должно быть разнообразным и полезным.

Сегодня благоприятный день для заваривания травяного чая из мяты, мелиссы, ромашки, шиповника или облепихи. Хорошо усваивается цельнозерновой хлеб. Рекомендуется увеличить в рационе количество молочных жиров. Полезными для организма будут кефир, сыр, домашний творог.

Растущая Луна - это период бережного отношения к себе и своему здоровью. Питайтесь интуитивно и ешьте те продукты, которых вам хочется. Ни в коем случае не наказывайте себя и не чувствуйте вину за съеденное. Внимательно стоит следить за диетой людям с болезнями эндокринной системы и поджелудочной железы.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова