Сегодня хорошо усваивается мед и творог.

Лунный гороскоп питания и диеты поможет определить, какие продукты полезно употреблять сегодня, а от каких лучше отказаться. К нему стоит обратиться чтобы пища принесла вам максимальную пользу, ведь в разные дни лунного цикла еда перетравливается по-разному.

Лунный гороскоп питания 15 февраля

15 февраля - растущая Луна в знаке Овна

Еда в этот день должна быть разнообразной и питательной. Не допускаются переедания, употребление тяжелой пищи. Однако голодать также не стоит. Не рекомендуется употреблять грубую и соленую пищу, мучное, семена, квашенную капусту, жирное мясо и потроха.

Сегодня хорошо усваивается мед. Его можно использовать вместо сахара. В этот день можно придерживаться интуитивного питания - есть столько и когда захочется, но не переедать. Особенно полезными будут фрукты, творог и сыр, сливочное масло, молоко. Противопоказан алкоголь.

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Автор: Екатерина Пулатова