Сегодня рекомендуется употреблять больше специй.

Издавна замечено, что Луна влияет на самочувствие человека, его здоровье и пищеварительную систему. Некоторые дни лунного цикла хорошо подходят для похудения и употребления определенных продуктов. Фазы Луны влияют на усвоение пищи. Лунный календарь питания от УНИАН подскажет, как составить свой рацион в соответствии с фазой земного спутника.

Лунный календарь питания 14 января

14 января - 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея.

Сегодня неблагоприятный день для похудения. Не стоит сильно ограничивать себя в калориях и тратить много сил на физические нагрузки.

Пища сегодня должна быть сытной, но нежирной. Рекомендуется уменьшить размер порций и употреблять больше овощей. Хорошо усваивается рагу, тушенные овощи, грибы, баранина. От говядины сегодня лучше отказаться. Также не рекомендуется употреблять куриное мясо.

Сегодня благоприятный день для употребления специй и пряностей. Рекомендуется добавлять в пищу перец чили, хрен, горчицу, имбирь, гвоздику и корицу. Добавление специй сегодня стимулирует пищеварение и помогает пище не отложиться на боках.

Сегодня стоит ограничить употребления алкоголя и кофе - они плохо усваиваются и могут негативно повлиять на поджелудочную.

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Автор: Екатерина Пулатова