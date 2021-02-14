Сегодня можно готовить овощные блюда.

Луна - это мудрый предвестник, который предсказывает судьбу людей и дает им советы. По фазам Луны определяют, чего стоит опасаться в ближайшие дни и какие опасности грозят людям. Работа нашего организма также сильно зависит от цикла нашего спутника. Лунный гороскоп питания подскажет, какие продукты хорошо усваиваются сегодня, а от каких лучше отказаться.

Лунный гороскоп питания 14 февраля

14 февраля - растущая Луна в знаке Рыб

14 февраля - нейтральный день для похудения и диеты. А вот набрать вес и мышечную массу сегодня легко. Сегодня следует питаться полноценно и разнообразно, есть только свежие блюда. Пища должна быть сытной, но не жирной.

Рекомендуется употреблять больше овощей - рагу, салатов, соте. Овощи не стоит жарить, лучше варить, запекать или готовить на пару. Благоприятно влияют на организм 14 февраля травяные чаи из мелиссы, ромашки, мяты. Можно есть изделия из теста: хлеб, ватрушки, запеканки, кексы. Разрешается выпить немного вина.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова