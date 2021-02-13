Наши предки давно заметили, что в некоторые дни определенные продукты приводят к тяжести в желудке и набору веса, а другая пища усваивается очень легко. Работа органов пищеварения зависит от фазы Луны на небе. Лунный гороскоп питания поможет вам составить рацион на сегодня и подскажет, какие продукты стоит исключить 13 февраля.
Лунный гороскоп питания 13 февраля
13 февраля - растущая Луна в знаке Рыб
Сегодня благоприятный день для похудения и диеты. Питание должно быть разнообразным и свежим. Можно есть хлеб, булочки, хлебцы. Не допускаются переедания, поскольку они приведут к лишнему весу.
В этот день можно употреблять острую еду. Рекомендуется добавлять в еду больше специй и приправ. Особенно полезными будут имбирь, гвоздика, горчица в порошке, кориандр, лавровый лист. Можно есть мясную пищу. Хорошо усваиваются морепродукты, шпинат и щавель, бобовые.
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