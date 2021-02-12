Сегодня нужно прислушиваться к своим ощущениям.

Лунный гороскоп питания, который помогает составить рацион на день, основан на фазах лунного цикла и знаке зодиака, в котором пребывает спутник. Издавна замечено, что в разные дни работа нашего организма отличается, а продукты питания усваиваются по-разному.

Лунный гороскоп питания 12 февраля

12 февраля - растущая Луна в знаке Рыб

Сегодня не стоит голодать, придерживаться диеты и сильно ограничивать себя. Однако переедания тоже не рекомендуются - любой избыток приведет к набору веса.

12 февраля рекомендуется придерживаться интуитивного питания. Ешьте ту пищу, к которой вас тянет. Обратите внимание на свои ощущения после еды. Если продукт вызывает приятные ощущения, значит, он вам подходит, в противном случае, стоит отказаться от него. Рекомендуется уменьшить количество жидкости в рационе.

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Автор: Екатерина Пулатова