Сегодня стоит провести разгрузку организма.

Луна – это мудрый предвестник будущего и помощник людей. По фазам Луны люди узнают будущее и определяют, каким будет их самочувствие в ближайшие дни. Лунный календарь питания поможет вам определить, насколько подходит для диеты сегодняшний день, и какие продукты лучше всего усваиваются сегодня.

Лунный гороскоп питания 11 февраля

11 февраля - Новолуние в знаке Водолее

Во время Новолуния происходит максимальное очищение организма, выведение всего лишнего и избавление от шлаков. Рекомендуется сегодня устроить разгрузочный день или однодневное голодание. Не следует переедать сегодня, лучше оставаться слегка голодным после каждого приема пищи.

Нежелательно употреблять мясо, острую и жирную пищу, фастфуд и полуфабрикаты. Не желательно пить крепкий чай, кофе, алкоголь. Можно добавлять в блюда растительное масло, сметану, томатный соус. Разрешены яйца, сыр, бобовые, орехи.

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Автор: Екатерина Пулатова