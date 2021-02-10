Сегодня рекомендуется придерживаться вегетарианского питания.

Луна оказывает сильное влияние на жизнь на Земле, погодные условия и судьбу человека. По положению Луны на небе предсказывают благоприятные дни для работ в саду или стрижки. В разные фазы Луны организм работает по-разному. Некоторые продукты питания рекомендуется исключить, а другие - употреблять чаще в определенные дни лунного календаря.

Лунный гороскоп питания 10 февраля

10 февраля - Убывающая Луна в знаке Водолея

Сегодня не очень благоприятный день для похудения и диеты. Не стоит изнурять себя тренировками и голодать. Переедать тоже не нужно. В убывающую Луну вы вряд ли наберете лишний вес из-за переедания, но можете иметь проблемы с желудком.

В этот день рекомендуется придерживаться вегетарианского рациона - отказаться от мяса и рыбы, но есть яйца, молочные продукты и мед. Можно есть любые овощи и фрукты, каши, зерновые, мучные изделия. Хорошо пить молоко и кефир, добавлять в блюда сметану. Можно есть блины, пирожки, булочки, однако вся выпечка должна быть домашней.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова