Сегодня рекомендуется есть больше орехов.

Издавна люди составляли гороскопы питания по фазам Луны, поскольку в разные дни лунного календаря меняется работа организма. Некоторые дни лучше подходят для употребления определенных продуктов и похудения. Календарь питания подскажет, от каких продуктов лучше отказаться сегодня.

Лунный гороскоп питания 1 марта

1 марта - убывающая Луна в Весах

Сегодня подходящий день для похудения и диеты. Во время убывающей Луны можно есть больше, чем в другие фазы, и не поправляться. Однако переедать в этот день не стоит. Рекомендуется отказаться от жирной и острой пищи.

В этот день очень полезно есть любые орехи, но не забывайте, что они калорийные. Запрещается алкоголь, мясо и грубая пища. Можно есть блюда с растительным маслом, картофель, зелень и сельдерей. Лучше пить меньше воды.

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Автор: Екатерина Пулатова