Луна не только определяет судьбу человека, но и подсказывает нам, какие продукты питания можно есть в определенные дни. Известно, что в разные дни лунного цикла хорошо усваиваются разные продукты. Лунный гороскоп диеты подскажет вам, как следует питаться сегодня и насколько пригоден этот день для похудения.
Гороскоп питания на 1 февраля
1 февраля - убывающая Луна в знаке Весов
Сегодня благоприятный день для похудения. Рекомендуется провести очистку организма, разгрузочный день или однодневную диету. Сегодня нужно пить больше жидкости. 1 февраля можно есть любые продукты кроме мяса. Особенно полезными сегодня будут каши, орехи, семена льна, булгур. Перед сном будет полезно выпить травяной чай.
В этот день полезно есть растительные жирные продукты - авокадо, орехи, оливки и оливковое масло. Такими продуктами рекомендуется заправлять кашу или добавлять в салат.
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