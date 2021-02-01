Сегодня благоприятный день для похудения.

Луна не только определяет судьбу человека, но и подсказывает нам, какие продукты питания можно есть в определенные дни. Известно, что в разные дни лунного цикла хорошо усваиваются разные продукты. Лунный гороскоп диеты подскажет вам, как следует питаться сегодня и насколько пригоден этот день для похудения.

Гороскоп питания на 1 февраля

1 февраля - убывающая Луна в знаке Весов

Сегодня благоприятный день для похудения. Рекомендуется провести очистку организма, разгрузочный день или однодневную диету. Сегодня нужно пить больше жидкости. 1 февраля можно есть любые продукты кроме мяса. Особенно полезными сегодня будут каши, орехи, семена льна, булгур. Перед сном будет полезно выпить травяной чай.

В этот день полезно есть растительные жирные продукты - авокадо, орехи, оливки и оливковое масло. Такими продуктами рекомендуется заправлять кашу или добавлять в салат.

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Автор: Екатерина Пулатова