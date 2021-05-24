Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не могут смириться с горькой правдой.
Об этом сообщает "Клубер".
Рак
Это очень недоверчивый знак Зодиака, поэтому всю правду они ставят под сомнение. И только тогда, когда они убедятся в искренности ваших слов, смогут открыться вам.
Дева
Девы часто прячутся от реальности, поэтому правда для них может стать жестким испытанием. Кроме того, они любят все обдумывать и анализировать.
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Весы
Весы любят ярких, активных и позитивных людей. Тем не менее относятся они к ним с некой осторожностью, ведь правда для них может стать болезненной.
Рыбы
Этот знак пытается любыми способами оградить себя от реальности. Ведь они привыкли жить в мире розовых пони.
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