Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не могут смириться с горькой правдой.

Об этом сообщает "Клубер".

Рак

Это очень недоверчивый знак Зодиака, поэтому всю правду они ставят под сомнение. И только тогда, когда они убедятся в искренности ваших слов, смогут открыться вам.

Дева

Девы часто прячутся от реальности, поэтому правда для них может стать жестким испытанием. Кроме того, они любят все обдумывать и анализировать.

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Весы

Весы любят ярких, активных и позитивных людей. Тем не менее относятся они к ним с некой осторожностью, ведь правда для них может стать болезненной.

Рыбы

Этот знак пытается любыми способами оградить себя от реальности. Ведь они привыкли жить в мире розовых пони.

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Автор: Диана Могилевич