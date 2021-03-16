Лев - это знак Зодиака, у которого всегда завышена самооценка. Они очень щедрые и на деньги, и на эмоции.
Об этом сообщает Клубер.
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У них хороший вкус, поэтому Львы всегда стремятся к самому лучшему. Этот знак Зодиака всегда лидер, где бы он ни был. Способствуют этому его упрямство и решительность. Да, иногда может показаться, что они ленивые. Но если возложить на них ответственность, они обязательно сделают все в лучшем виде.
Кроме того, к ним всегда можно обратиться за советом. Конечно, драматизма в их речи не избежать, но они никогда не посоветуют вам что-то плохое. В отношениях Львы очень страстные. У них нет преград ни в любви, ни в сексе.
Что касается общения, то эти люди обожают находиться в центре внимания. При чем их очень заводит соперничество. И совсем неважно какой сферы жизнедеятельности это касается.
Более того, Лев - это очень хороший друг. Они вовсе не злые люди, но лучше не наступать на их мозоль. У них довольно нестабильный характер, способный разрушать все на своем пути. Если вы выведете Льва из себя, медленно отступите и спасайте свою жизнь.
А в целом их девиз по жизни "Живи по-королевски". Собственно так они и делают.
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