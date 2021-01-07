Астролог Василиса Володина рассказала, кто разбогатеет в 2021 году Быка.
По ее прогнозу, большие финансовые успехи могут ждать всех, кто родился в период с 1968 по 1996 годы. Об этом сообщает SlovoFraza.Читайте такжеГороскоп на 7 января: что ждет сегодня все знаки Зодиака
"Этих людей будут ожидать большие успехи в бизнесе. Можно совершать дорогостоящие покупки, начинать новые дела. Денежные бонусы получать будут трудолюбивые и целеустремленные люди", - говорит астролог.
Но, добавила она, даже тем, кто попадает в этот возрастной отрезок, все равно нужно иметь конкретный план на ближайший год.
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