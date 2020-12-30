Перуанские шаманы спрогнозировали, будет ли в следующем 2021 году эпидемия коронавируса.
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Они провели традиционную ежегодную церемонию и говорят, что грядущий год будет лучше нынешнего. Действо устроили в перуанской столице, городе Лима.
Шаманы обратились к силам природы и попросили, чтобы пандемия коронавируса закончилась как можно раньше. Также они провели традиционные ритуалы очищения над фотографиями мировых политиков. Шаманы считают, что такие ритуалы позволят политикам принимать мудрые решения.
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