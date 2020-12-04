30 ноября произошло последнее лунное затмение, а уже 14 декабря нас ожидает последнее полное солнечное затмение года, которое пройдет в Знаке Стрельца.

В декабре нас ожидает последний коридор затмений в 2020 году. Астролог дал советы, как привлечь удачу в этот период.

Об этом пишет slovofraza.

Что такое коридор затмений

Это время между двумя близкими друг к другу по времени затмениями. 30 ноября произошло последнее лунное затмение, а уже 14 декабря нас ожидает последнее полное солнечное затмение года, которое пройдет в Знаке Стрельца.

Читайте такжеАстролог предупредил человечество о грозящей катастрофеВ эти две недели может произойти много интересных и важных событий. Во время коридора затмений каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему, но есть и немалая опасность того, что все пойдет по неверному пути. Это происходит в основном из-за того, что человек совершает ошибки в данный период. Очень важно взять свою жизнь под контроль и не допускать беспечности со своей стороны.

Что нужно сделать до 14 декабря

Обязательно нужно попросить прощения у тех людей, которых вы чем-то обидели в прошлом или прямо сейчас. Из-за нерешенных разногласий могут быть разрушены даже самые крепкие отношения. Самое важное, что нужно сделать, - избавиться от обид. Следует простить своих врагов и перестать думать о том, что они сделали ранее. Если кто-то вам насолил, пусть это останется в прошлом. Не нужно тащить за собой этот груз.

Эксперты также обращают ваше внимание на то, что в этот период полезно завершать уже изжившие себя отношения. Расставшись с неприятным человеком и уйдя из «мертвых» отношений, вы сможете открыть для себя дверь к светлому будущему в конце 2020 года и в начале 2021. Это изменит вашу жизнь к лучшему.

Также до 14 декабря необходимо решить все самые важные проблемы на работе и в бизнесе. Если этого не сделать, то велика вероятность, что новогодние праздники придется встречать с плохим настроением из-за мыслей о нерешенных делах.

Эксперты рекомендуют в этот период избавляться от долгов. Завершение коридора затмений с долгами и нерешенными задачами может спровоцировать рост проблем. Закрывайте долги по кредитам, отдавайте занятые ранее деньги.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН