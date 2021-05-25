В это лунное затмение необходимо избавиться от мрачных эмоций и включить сознание, начать думать, анализировать и находить оптимальные решения.

Затмения - это временное угасание источника света. Точки затмений – точки перезагрузки, каждый человек может отдать, завершить, избавиться от всего, что мешает. Темы, поднявшие в сезон затмений 26 мая – 10 июня 2021, будут создавать фон событий на ближайшие месяцы – до затмения 19 ноября.

С 30 мая по 23 июня - период ретроградного Меркурия, что усугубляет фон происходящего. В затмения и без того все искажается, а тут еще и ретроградность. Но это указывает на кармичность происходящего, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеЛунный календарь на июнь: благоприятные и неблагоприятные дни в следующем месяцеКоридор затмений 26 мая – 10 июня первый в новом 20-ти летнем цикле, который начался 21 декабря 2020. Ответственно подойдите к планированию своего будущего. То, что происходит в этот период, будет иметь большое значение на многие годы вперед.

Лунное затмение наступает в полнолуние вблизи Лунных Узлов. Лунное затмение – это затмение Души, в такие дни многое видится в чёрном свете, возникает недовольство жизнью. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, т.е. Земля в этот период находится между Солнцем Луной.

Коридор затмений откроет Полное Лунное затмение 26 мая в 14:19 по киевскому времени в 6° Стрельца на Южном Лунном Узле. В это затмение необходимо избавиться от мрачных эмоций и включить сознание, начать думать, анализировать и находить оптимальные решения. Уже с имеющимся опытом, пришло время искать новое и перспективное и применять это на практике.

Южный Узел – это традиции, привычки, то, что устоялось, знакомо и комфортно. Чтобы улучшить качество своей жизни, в Лунное затмение 26 мая, нужно менять отношение к существующему положению вещей.

Лунное затмение на Южном Узле помогает избавиться от устаревшего и нежизнеспособного. По-старому уже невозможно, происходит переоценка устоявшегося, с необходимостью искать новые варианты, но какие, пока еще не видно, до конца не ясно. В Солнечное затмение 10 июня, т.е. в Новолуние все станет понятно и в жизнь войдет новое, позади останется старое, начнутся обновления и люди будут приобретать новый опыт.

Лунные затмения подходят для завершения, устранения препятствий и привлечения в жизнь материальных благ, для улучшения здоровья, отказа от вредных привычек.

Затмение на Южном Узле – то, что понятно, известно, привычно, но уже не актуально. Это пройденный этап, вымышленная надежность. В Лунное затмение сложно понять свои чувства и эмоции, роль Луны начинает играть Солнце. Луна – это внутреннее, скрытое, эмоции, интуиция. Солнце – это Сознание, ясность, воля, внешнее проявление. Нехватка эмоций, сложности проявления интуиции, опустошенность внутреннего мира, компенсируется обилием воли, демонстрацией качеств, часто в искаженном проявлении.

Лунное затмение (затмение Души) больше влияет на женщин, детей, на тех людей, которые ведомые. Что касается здоровья – пищеварительная система и психика находятся под напряжением.

2 июня 2021 – важная дата между затмениями 26 мая и 10 июня, попадает на период ретроМеркурия. Это энергетически сильный день - Срединная Точка между затмениями. В этот день активизируются кармические темы, болезненные, сложные вопросы, поэтому следует быть готовыми к самым неожиданным жизненным поворотам. Главная характеристика Срединных точек – это непредсказуемость событий, явлений, процессов.

Чтобы сгладить остроту противоречий, снизить градус напряжения, развязать кармические узлы, в этот коридор затмений необходимо проанализировать свою жизнь, извлечь определенные уроки, понять и признать совершённые ошибки, внести коррективы и смело двигаться в направлении реализации целей.

Сложный период для всех – первая декада июня. Примерно с 1 июня ощущается противостояние Марса и ретроградного Плутона, это напряжение особенно мощно проявится 5 июня – точный аспект произойдет в 22:45 по киевскому времени. Вспомните события второй половины июня 2019 года – предыдущая оппозиция Марса и Плутона, это поможет избежать ошибок в настоящем.

Оппозиция двух воинствующих планет Марса и Плутона, усугубляется тем, что произойдет в коридор затмений на ретро Меркурии. Аварии, громкие преступления, протесты, эскалация военного конфликта – наиболее вероятные события первой декады июня. Повышенная конфликтность, душевная напряженность способствует проявлению тяжелых заболеваний. Мы можем услышать о крупномасштабных политических, экономических или природных явлениях. Неудачное время для решения назревших проблем распределения прибыли. Это тяжелый период для брака или любовных отношений.

10 июня в 13:42 по киевскому времени, произойдет Кольцевое Солнечное затмение в 20° Близнецов на Северном Лунном узле, которое символически можно охарактеризовать как: прояснение. Расчищаем путь, получаем ресурсы.

Солнечное затмение наступает в новолуние вблизи Лунных Узлов. Это затмение Духа. Новолуние – это соединение Солнца и Луны. Солнечные затмения – благоприятны для коррекции качеств характера, для изменения в поведении, во взаимоотношениях.

В Солнечное затмение нет Солнца, т.е. сознания, но много Луны – эмоций. Ясность, воля, сознание заменяется эмоциями, мало жизненных сил. Свою центральную роль человек не видит осознанно. Нечаянно может продемонстрировать то, что должно быть скрыто. Видны эмоции, отсутствует понимание угрозы.

Любое затмение дает блок, часто проявляется в отсутствии перспектив. Но наша задача, не допустить фиксации этого блока, ведь Северный Узел поддерживает сам принцип жизни. Затмение на Северном Узле дает возможности для будущего, если конечно работать над собой, стараться избавляться от внутренних блоков.

При Солнечном затмении на Северном Узле – будущее не освещено, не осознается, много тревог и волнений в эти дни. Человек не видит, не чувствует и не понимает как использовать возможности. Реальность искажена – затмевается Солнце. Новое, незнакомое воспринимается в искаженной реальности. По Луне, которой много, т.е. много эмоций, всплывают страхи, хочется уединиться. Появляется страх выйти в центр, быть на виду, продолжить себя в творчестве, в детях.

Поскольку Солнечное затмение 10 июня 2021 происходит в знаке Воздушной стихии – в Близнецах, то ресурсы для будущего можно приобрести при активизации ментальной сферы – обучение, получение информации, общение. Это затмение является продолжением Кольцевого Солнечного затмения 31 мая 2003, Можно попытаться вспомнить события этого периода, и использовать прошлый опыт в настоящем: на основании старого фундамента, строить свое будущее. Следующее затмение данного Сароса произойдёт 21 июня 2039 года.

Затмения 26 мая и 10 июня принадлежат к серии Сароса 5 N, ее рождение было 12 октября 1624 года, очень необычная серия Сароса, включающая в себя неожиданные вспышки идей, имеющий подсознательный оттенок. Сущность этого семейства затмений – предчувствия и интуиция. Это творческая серия, которая способствует проявлению скрытых талантов и способностей.

В целом, серия 5 N благоприятная, но, поскольку ретро Меркурий и оппозиция Плутона с Марсом в этот коридор затмений вносят напряжение, то стоит быть готовыми к тому, что жизненные силы могут проверяться в экстремальных ситуациях. Т.е. это будет «встряска» в интересах будущего. Пересмотр будущих перспектив, с учетом прошлого опыта и полное обновление, трансформация, возрождение. Солнечное затмение на северном узле, всегда в интересах будущего.

В Лунное затмение важно соблюдать баланс внутреннего и внешнего, т.е. уравновесить оппозицию Солнца и Луны. В Солнечное затмение важно это правильно соединить – новолуние это соединение Солнца и Луны.

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Автор: Иван Бойко