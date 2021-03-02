Тельцу нужен кто-то, кто сможет усмирять ее пылкий нрав и легко справляться с проблемами.

Астрологи рассказали, каким должен быть идеальный мужчина для женщины каждого знака Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Овен: интеллектуал

Овны зачастую являются высокоинтеллектуальными людьми и ищут партнера себе под стать. Им хочется проводить интеллектуальные беседы. А еще Овнам нравятся искренние и уверенные люди.

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Тельцу нужен кто-то, кто сможет усмирять ее пылкий нрав и легко справляться с проблемами.

Этой женщине требуется мужчина, полный любви и страсти, но самое главное - независимый.

Близнецы: искренний мужчина

Близнецам нравиться все новое. Они общительные любят приключения, а потому ждут, что вы будете всегда идти рядом с ними, независимо от ситуации.

Женщине-Близнецам нужен мужчина, который без тени сомнения выразит свою точку зрения, оставаясь при этом таким же игривым и забавным.

Рак: мужчина с добрым сердцем

Рак - женщина удивительно тонкой душевной организации.

Женщина-Рак ищет похожего на себя мужчину – честного, справедливого и такого, с кем возможно поддерживать нормальные отношения.

Лев: мужчина-обольститель

Лев ценит преданность и целеустремленность. Если его вторая половинка не обладает данными качествами, отношения между ними обречены.

Львица ищет партнера, похожего на нее. Порой она бывает несерьезной и хочет, чтобы ее мужчина был щедрым и умел флиртовать.

Дева: терпеливый мужчина

Деве непросто открыться перед другими людьми, что порой существенно усложняет создание крепких отношений. В мужчине ей необходима терпеливость.

Весы: верный мужчина

Весы известны своим упорством. Они очень логичные создания, а потому всегда анализируют ситуацию.

Им импонируют верные и гибкие мужчины. Весы хотят быть с тем, у кого нет проблем с общением и кто не станет говорить расплывчато о важных вещах.

Скорпион: страстный мужчина

Эти женщины чрезвычайно страстные. У мужчин, которые могут составить женщине-Скорпиону конкуренцию по уровню страсти, больше шансов быстро построить с ней прочные романтические отношения.

Такой женщине хочется быть с кем-то веселым и терпеливым, особенно когда она оказывается в неприятной ситуации. Чтобы начать доверять другому человеку, ей нужно время.

Стрелец: чувственный мужчина

Стрельцы любят чувственных парней с хорошим чувством юмора, умеющим разрядить обстановку. Важно, чтобы он разделял ее хобби и увлечения.

Козерог: добросовестный мужчина

Козероги очень умные и серьезные и тянутся к подобным мужчинам.

Женщина-Козерог ищет себе трудолюбивого мужчину (который еще и любит развлечься). В любви для нее важно чувство безопасности.

Водолей: очаровательный мужчина

Женщины-Водолеи ищут харизматичного и страстного партнера. А еще они хотят, чтобы он был социальным, потому что с таким человеком они будут чувствовать себя безопаснее.

Рыбы: мужчина-романтик

Женщины-Рыбы очень чувственные и ей нужны отношения с кем-то таким же сострадательным и внимательным, как и они сами.

Представительницы этого созвездия ценят романтику, поэтому так важно чаще и без сомнений демонстрировать им свою чувственную сторону.

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Автор: УНИАН