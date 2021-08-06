Звездопад Персеиды - уникальное явление, пик которого придется в ночь с 12 на 13 августа.

Слово "звездопад" означает, что с неба будет падать большое количество метеоров - ярких вспышек, которые похожи на звезды. Звездопад Персеиды 2021 - завораживающее действо, о котором мы рассказывали ранее.

Традиционно в эту ночь принято загадывать желания. Считается, что, если попросить у Вселенной помощи, то задуманное обязательно сбудется. УНИАН расскажет, как правильно это сделать, чтобы получить желаемое и не обратить ситуацию против себя.

Почему загадывают желания на падающую звезду - поверья и традиции

Считается, что во время звездопада у человека есть возможность загадать только самое заветное. Метеоры падают слишком быстро, чтобы долго перебирать в голове весь список. Поэтому вы должны понять, чего хотите больше всего и в момент, когда Вселенная будет готова вас услышать, мысленно озвучить свою искреннюю просьбу.

Как правильно загадывать желания - советы астрологов

Для того, чтобы звезды исполнили ваши мечты, соблюдайте главные правила:

Желательно уехать за город - там лучше видно звездное небо. Постарайтесь внутренне абстрагироваться от бытовых проблем, думайте только о единении с природой и об исполнении желания.

Сядьте лицом к Востоку, так больше шансов, что Вселенная вас услышит.

Как только увидели падающую звезду - быстро загадывайте желания вслух или про себя. Если успеете сделать это, пока виден белый след на небе - желание сбудется.

Визуализируйте загаданное, чтобы закрепить результат.

Как долго будет исполнять желание падающая звезда?

Самая распространенная ошибка - сидеть и ждать, пока задуманное произойдет само по себе или требовать результата на следующий же день. Отпустите ситуацию, верьте в силу Вселенной и постарайтесь не думать об этом.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кого из знаков Зодиака могут подстерегать неприятности в ближайшее времяЗагадать желание на падающую звезду можно, но это не означает, что вы теперь избавлены от ответственности. Высшие силы не помогают тем, кто сидит сложа руки. Они благосклонны только к людям, стремящимся к своим целям.

Будьте внимательны: эзотерики не рекомендуют загадывать желания для других людей. Просите у Вселенной помощи только для себя.

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Автор: Кристина Кащавцева