Так даме 100% можно угодить с букетом.

Уже совсем скоро 8 марта, на которое принято дарить цветы представительницам женского пола. И астрологи советуют выбирать букеты с учетом ее особенностей и знака Зодиака. Какие цветы подойдут лучше всего - читайте дальше.

Овен

Овны - это энергичные и целеустремленные люди. Таким женщинам нравятся большие букеты цветов с ярко выраженными ароматами. Это могут быть розы, пионы, герберы или нарциссы.

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Телец

Представительницы знака Зодиака Телец достаточно практичны и чувственные. Поэтому для них стоит выбирать нежные букеты. Лучше всего подойдут цветы неярких оттенков, например, белые розы или лилии.

Близнецы

Близнецы любят общение и разнообразие. Поэтому таким женщинам подойдут оригинальные букеты с различными видами цветов. Например, можно презентовать орхидеи, альстромерии, фрезии или дельфиниумы.

Рак

Раки отличаются чувственностью и любят романтику. Поэтому представительницам этого знака понравятся нежные букеты, например, из пионов, тюльпанов или гортензий.

Лев

Лев всегда любит власть и самовыражение. Поэтому женщинам-львицам нравятся роскошные, пышные букеты с яркими цветами. Лучшим выбором для них будут розы, пионы, герберы, лилии и миксы из этих цветов.

Дева

Девы любят практичность во всем. Поэтому им могут подойти лаконичные букеты из гвоздик, хризантем или гербер. Также представительницы этого знака любят комнатные цветы.

Весы

Весы - это гармоничные личности. Им нравятся букеты, в которых цветы удачно сочетаются по оттенкам. Это могут быть нежные эустомы, лилии и фрезии.

Скорпион

Скорпионы любят страсть и таинственность. Поэтому для таких женщин подойдут букеты в темно-насыщенных тонах. Например, бордовые розы, тигровые лилии или синие орхидеи.

Стрелец

Стрельцы всегда оптимистичны и любят приключения. Их выбор - яркие букеты, возможно, с добавлением даже экзотических цветов. Поэтому герберы, антуриумы или стрелицы будут им по душе.

Козерог

Козероги - амбициозные и целеустремленные личности. Им нравятся традиционные букеты с крупными цветами. Поэтому розы, хризантемы или каллы будут удачным подарком для таких женщин.

Водолей

Водолеи любят непредсказуемость. Что-то небанальное и красивое станет для них приятным презентом. Поэтому выбирайте фрезии, альстромерии или гиацинты для представительниц этого знака.

Рыбы

Рыбы - мечтательные личности. Они любят нежные букеты в пастельных оттенках. Поэтому лучше дарить таким женщинам белые пионы, тюльпаны или фиалки.

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