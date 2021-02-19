Астрологи назвали знаки Зодиака, которые подарят своему партнеру самый горячий секс.

Знак Зодиака, под которым мы родились, без сомнения, влияет на уровень страстности. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые подарят своему партнеру самый горячий секс.

Об этом пишет "Клубер".

Скорпион

Этот знак Зодиака всегда занимает первое место подобных рейтингов. Он известен своим сексуальным аппетитом. Скорпион готов попробовать все, что необходимо, чтобы искра страсти между вами не угасла, скучно с ним не будет никогда.

Овен привлекает своей таинственностью, что делает секс с ним поистине незабываемым. Он исследует вас так, как вы даже и представить не могли, постепенно подводя вас к кульминации. Помните однако, что Овны нередко рассматривают своих партнеров лишь как развлечение на одну ночь.

Водолей

Водолей – один из лучших любовников благодаря своей способности разжигать чувства во время секса. Это не эгоистичный знак, который всегда позаботится о вашем удовольствии в постели.

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Автор: УНИАН