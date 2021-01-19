Водолеи могут стать высокооплачиваемым руководителем стартапа, который сосредоточится на помощи другим.

Астрологи рассказали, что необходимо предпринять представителям каждого знака Зодиака, чтобы стать богаче.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Никто больше не осмеливается рисковать так, как рискуете вы. Овен может быть отличным инвестором, игроком на бирже и бизнесменом, потому что авантюрная натура заставляет совершать представителям этого знака по-настоящему смелые поступки. Вы получите свое заслуженное богатство, сделав ставку на то, на что все остальные боятся ставить.

Ваше невероятное умение концентрироваться позволят вам делать то, что не получается у других. Тельцы отличаются независимым характером, поэтому они не испытывают потребности в поддержке со стороны других людей. Если Тельцы ставят перед собой какую-либо цель, то прилагают все возможные усилия, чтобы добиться ее. Если вы видите, что представитель этого знака разбогател, то не стоит сомневаться, что он действительно заслужил этого – потом и кровью.

Близнецы

Вы способны превратить свою страсть в очень успешный бизнес. Если и есть что-то, чего не хватает Близнецам, так это идеи. Но они обязательно найдут ее, если хорошенько поищут.

Рак

Это довольно сложный случай, потому что Раки не привыкли с практической стороны думать о деньгах – это не в их характере. Но, все же, идея о богатстве посещает головы представителей этого знака зодиака, потому что они понимают, что богатые люди пользуются особой любовью у окружающих. Именно поэтому Раки со временем становятся зависимыми от своей работы и учатся любить деньги, или же вносят свой вклад, поддерживая партнера, который способен много заработать.

Лев

Львы любят, чтобы все внимание было приковано только к ним, а также знают, как развлечь огонь в окружающих. Это редкий и очень ценный навык. Будь то написание книг, актерская игра или создание рекламы, на которую люди обращают внимание, страсть Льва быть в центре внимания принесет в итоге огромное богатство.

Дева

Вы настолько собраны и организованны, что почти нет шансов остаться без больших заработков. Девы отлично справляются с работой, которую многие считают скучной, но это лишь свидетельствует о том, что им лучше платят, ведь они делают то, что неспособны сделать другие.

Весы

Вы способны превратить свое умение завоевать доверие других людей в деловое партнерство. Или может случиться так, что один из ваших друзей, выигравших в лотерею, поделится своим кушем – настолько сильно он вас любит.

Скорпион

Уверенность в себе, которой обладают Скорпионы, часто граничит с агрессивностью. Они способны продать всё и каждому, поэтому обладают возможностью сколотить состояние, просто убеждая людей в чем-либо. Это может быть поиск инвесторов, маркетинг, продажи или юридическая практика – у Скорпиона много вариантов, как стать богатым.

Стрелец

Юмор – это ваше самое главное оружие, которое однажды принесет вам большое богатство. Возможно, вы не снимете собственный сериал, но юмор и легкость натуры позволят открыть вам множество дверей – будь то продвижение по службе, прекрасная работа или деловое партнерство.

Козерог

Ваша хитрость поможет вам сделать то, что не получается у других. Многие настолько привязаны к своим идеалам, что за деревьями не видят леса. Мышление реалистичных Козерогов устроено совсем по-другому. Если они увидят «черную дыру» на рынке, они немедленно начнут атаку.

Водолей

Вы станете высокооплачиваемым руководителем стартапа, который сосредоточится на помощи другим. Одним словом, ваше великодушие и щедрость принесут вам большую прибыль. Конечно, это не может быть мотивацией для всех ваших добрых поступков, но приятно видеть, что хорошие вещи случаются с хорошими людьми.

Рыбы

Вы создадите вирусное произведение искусства. Возможно, напишите книгу, песню, откроете ресторан или сделаете еще что-то. Как бы то ни было, Рыбы рождаются, чтобы стать творцами. Для вас творчество всегда на первом месте – независимо от того, приносит оно деньги или нет.

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Автор: УНИАН