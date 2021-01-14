Поставьте себя на первое место, потому что вы этого заслуживаете.

Астрологи рассказали, как привлечь удачу на весь 2021-й год по знаку Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

ОВЕН

Сохраняй спокойствие. Принимайте решения обдуманно, а не в порыве эмоций, чтобы потом не сожалеть о последствиях.

ТЕЛЕЦ

Поставьте себя на первое место, потому что вы этого заслуживаете. Найдите время для себя и попробуйте расслабляться с помощью массажа и йоги.

Не тратьте время на людей, которые вам постоянно льстят, зачастую у них за пазухой камень. Уделите больше внимания своим настоящим друзьям и семье.

РАК

Доверяй своим инстинктам. Доверяйте себе и не позволяйте другим определять ваш выбор.

ЛЕВ

Больше читайте и получайте новые знания. Вам нужны книги, которые вдохновляют.

ДЕВА

В этом году постарайтесь не быть рабом своей карьеры. Работайте «с умом». Найдите баланс в своей жизни.

ВЕСЫ

Иногда нужно сказать «нет». Люди, которые вас действительно любят, поймут. Начните делать то, что приносит вам счастье, и не позволяйте другим определять, что для вас хорошо.

СКОРПИОН

В этом году займитесь новым делом или хобби. Например, запишитесь на кулинарные курсы или курсы писательского мастерства. Вам нужно стимулировать свой разум.

СТРЕЛЕЦ

Не нужно постоянно держать сердце взаперти. Не позволяйте страху помешать вам встретить достойного человека. А если у вас уже есть отношения, поработайте над улучшением коммуникации в вашем союзе.

КОЗЕРОГ

Это год, когда вам стоит узнать получше узнать свое «я» и раздвинуть границы. Не отказывайтесь от приключений, хорошо проведите время с друзьями и просто пользуйтесь возможностями, которые предоставляет вам жизнь.

ВОДОЛЕЙ

Уделяйте больше времени себе и тому, что вам действительно интересно. Чаще находитесь наедине с собой и собственными мыслями. Вам это необходимо для внутренней гармонии и развития.

РЫБЫ

Пора выпустить на свободу творческое начало. Превратите свою страсть в карьеру. Делайте то, что действительно вдохновляет вас. Не поддавайтесь веянием моды и не идите на поводу у чужих желаний.

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Автор: УНИАН