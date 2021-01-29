Сегодня благоприятный день для кулинарных экспериментов.

Издавна замечено, что Луна имеет особенное значение для человека. Смена фаз Луны влияет на наше здоровье, состояние кожи и волос и органы пищеварения. К Луне часто обращаются, чтобы узнать свою судьбу и составить лунный гороскоп. Разновидностью такого гороскопа является лунный гороскоп питания. Он расскажет, какие продукты желательно употреблять сегодня, а от чего стоит отказаться.

Лунный гороскоп питания 29 января

29 января - убывающая Луна в знаке Льва

Убывающая Луна выводит из организма все ненужное, ускоряет пищеварение и расходование энергии. В эти дни продукты питания быстрее перевариваются. Можно есть больше, чем обычно, и не поправляться.

Сегодня хороший день для кулинарных экспериментов. Можно съесть что-то необычное или экзотичное, побаловать себя. 29 января нет строгих ограничений в рационе. Особенно полезными сегодня будут виноград, цитрусы, экзотические фрукты, белое мясо, морепродукты. Можно пить красное вино. День благоприятный для похудения и разгрузки.

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Автор: Екатерина Пулатова