Рыбы никогда не любят наполовину, их сердце в отношениях всегда остается открытым.

Если вы полюбили женщину, рожденную под знаком Рыб, то это навсегда, уверяют астрологи.

Об этом пишет slovofraza.

Рыбы – это знак, который символизирует собой тайну и романтику. Эта женщина и горько, и сладкая, потому что ее любовь может не только опьянить, но и вызвать сильнейшее потрясение.

Читайте такжеГороскоп на 21 января: что ждет сегодня Овнов, Раков, Скорпионов и другие знаки ЗодиакаОни обладают способностью понимать без объяснений. Умеют принимать и чувствовать партнера целиком – со всеми его недостатками и достоинствами. Любовь, которую дарят женщины этого знака Зодиака, не сравнить ни с чем.

Рыбы никогда не любят наполовину, их сердце в отношениях всегда остается открытым.

Рыбы становятся для своих возлюбленных тем убаюкивающим сном, в котором они даже не мечтали оказаться. Они застенчиво улыбаются и дарят соблазнительные поцелуи. Рыбы – большие романтики и мечтатели. Эти женщины с легкостью перемещаются в мир фантазий, который они не только создают, но и живут в нем большую часть времени.

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Автор: УНИАН