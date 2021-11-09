Православная церковь отмечает именины как особую дату, когда почитаются великие святые и выдающиеся люди с определенными именами. Тезки святых празднуют свой День ангела и устанавливают особую связь с небесами.
Родители новорожденного могут выбрать имя для ребенка из списка церковных именин. Если назвать малыша в честь святого, который вспоминается в его день рождения, то он получит Ангела-хранителя, что защитит его от бед и несчастий.
Сегодня свои именины отмечают 4 мужских и 1 женское имя.
Мужские именины 9 ноября
Нестор: образовано от древнегреческого слова ностео, что означает "возвращаться", "уходить".
Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "мужественный", "отважный".
Марк: образовано от греческого имени Маркос, что происходит от латинского слова marcus - "молоток".
Валентин: происходит от римского родового имени Valentinus, что произошло от другого имени - Valens - "здоровы", "крепкий", "сильный".
Женские именины 9 ноября
Капитолина: образовано от римского родового имени Capitolinus, что означает "капитолийский (местность в Риме)".