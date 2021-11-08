Сегодня отмечают именины 4 мужских имени.

В православии издавна принято каждый день почитать святых и великомучеников. День посвящают их именам, а тезки святых отмечают свои именины. Хорошей традицией считается называть ребенка в честь одного из святых, которых вспоминают в день рождения малыша. Тогда у новорожденного появится Ангел-хранитель и защита Небес.

Сегодня празднуют именины обладатели 4 мужских имен.

Мужские именины 4 ноября

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "земледелец", "посвящённый богине плодородия Деметре (богине плодородия)".

Антон: форма римского родового имени Antonius, произошло от древнегреческого слова антао - "сталкиваться", "вступать в бой", "сражаться".

Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Автор: Екатерина Пулатова